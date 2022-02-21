الجيش اللبناني يضبط 200 ألف حبة كبتاغون أثناء محاولة تهريبها

أعلن الجيش اللبناني عن ضبط كمية من حبوب الكبتاغون المخدرة، أثناء محاولة تهريبها من سوريا إلى لبنان.

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وفي بيان صدر عنها، قالت مديرية التوجيه في الجيش اللبناني: " بتاريخ 20 فبراير 2022 ضبطت قوة من الجيش في منطقة وادي العويني - جرد عرسال- حمولة، هي عبارة عن مئتي ألف حبة من الكبتاغون كانت بحوزة أحد الأشخاص الذي كان يحاول العبور من سوريا إلى الداخل اللبناني على دراجة نارية".

وأضاف البيان: "أثناء مطاردة الدراجة، سقطت الحمولة وتمكن سائقها من الفرار، وسلمت المضبوطات، وتجري المتابعة لتوقيف سائق الدراجة".

المصدر: RT