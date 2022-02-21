 
مباشر

الجيش اللبناني يضبط 200 ألف حبة كبتاغون أثناء محاولة تهريبها

أخبار العالم العربي

الجيش اللبناني يضبط 200 ألف حبة كبتاغون أثناء محاولة تهريبها
lebarmy
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/sftp

أعلن الجيش اللبناني عن ضبط كمية من حبوب الكبتاغون المخدرة، أثناء محاولة تهريبها من سوريا إلى لبنان.

إقرأ المزيد
وزير الداخلية اللبناني يعلن إحباط عملية تهريب مئات آلاف الحبوب المخدرة إلى السعودية
وزير الداخلية اللبناني يعلن إحباط عملية تهريب مئات آلاف الحبوب المخدرة إلى السعودية

وفي بيان صدر عنها، قالت مديرية التوجيه في الجيش اللبناني: " بتاريخ 20 فبراير 2022 ضبطت قوة من الجيش في منطقة وادي العويني - جرد عرسال- حمولة، هي عبارة عن مئتي ألف حبة من الكبتاغون كانت بحوزة أحد الأشخاص الذي كان يحاول العبور من سوريا إلى الداخل اللبناني على دراجة نارية".

وأضاف البيان: "أثناء مطاردة الدراجة، سقطت الحمولة وتمكن سائقها من الفرار، وسلمت المضبوطات، وتجري المتابعة لتوقيف سائق الدراجة".

المصدر: RT

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا