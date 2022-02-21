الجيش اللبناني يضبط 200 ألف حبة كبتاغون أثناء محاولة تهريبها
lebarmy
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/sftp
أعلن الجيش اللبناني عن ضبط كمية من حبوب الكبتاغون المخدرة، أثناء محاولة تهريبها من سوريا إلى لبنان.
وفي بيان صدر عنها، قالت مديرية التوجيه في الجيش اللبناني: " بتاريخ 20 فبراير 2022 ضبطت قوة من الجيش في منطقة وادي العويني - جرد عرسال- حمولة، هي عبارة عن مئتي ألف حبة من الكبتاغون كانت بحوزة أحد الأشخاص الذي كان يحاول العبور من سوريا إلى الداخل اللبناني على دراجة نارية".
وأضاف البيان: "أثناء مطاردة الدراجة، سقطت الحمولة وتمكن سائقها من الفرار، وسلمت المضبوطات، وتجري المتابعة لتوقيف سائق الدراجة".
المصدر: RT
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.