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السعودية تكشف حصيلة الإصابات اليومية بكورونا

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السعودية تكشف حصيلة الإصابات اليومية بكورونا
Globallookpress
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أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الاثنين، تسجيل 1052 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصبح الإجمالي 740396 إصابة في المملكة.

وقالت الوزارة في بيان إنه تم تسجيل 2036 حالة تعاف جديدة، ليصبح الإجمالي 713592 حالة.

وأكدت تسجيل حالتي وفاة، ليرتفع الإجمالي إلى 8986 حالة وفاة، مشيرة إلى أن عدد الحالات الحرجة بلغ 795 حالة في المملكة.

وكانت وزارة الصحة، أعلنت أمس الأحد تسجيل 1013 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا.

المصدر: RT

 

 

 

 

 

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