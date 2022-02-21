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أمير قطر يستقبل الرئيس الإيراني في أول زيارة له إلى دولة خليجية

أمير قطر يستقبل الرئيس الإيراني في أول زيارة له إلى دولة خليجية

أخبار العالم العربي

أمير قطر يستقبل الرئيس الإيراني في أول زيارة له إلى دولة خليجية
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استقبل أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الاثنين، الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، بالدوحة، في أول زيارة للأخير إلى دولة خليجية، حسبما أفادت قناة الجزيرة القطرية.

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وأفادت "الجزيرة" بأن الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أجرى مباحثات مع الرئيس الإيراني لدى استقباله في مطار الدوحة".

وقدم الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، إلى قطر لحضور القمة العالمية لمصدري الطاقة.

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية أن زيارة رئيسي التي تستغرق يومين، تأتي بدعوة من أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني.

وأضافت الوكالة أن وفدين من البلدين سيوقعان عدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم، في اليوم الأول للزيارة.

المصدر: "الجزيرة" + "إيرنا"

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