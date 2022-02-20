الحكومة اليمنية تطلب دعما سويديا للبنك المركزي

طلبت الحكومة اليمنية، الأحد، دعما سويديا للبنك المركزي اليمني، من أجل "تحسين الاقتصاد، الذي يواجه أزمة مركبة وصعوبات نقدية ناجمة عن تدهور أسعار الصرف".

جاء ذلك، في تصريحات لوزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك، خلال لقائه نظيرته السويدية آن ليندي، على هامش أعمال الدورة الـ 58 لمؤتمر ميونيخ للأمن، حسب وكالة "سبأ" الحكومية.

وخلال اللقاء، "ثمن بن مبارك جهود السويد الداعمة لتحقيق السلام في اليمن، وإنهاء الأزمة الإنسانية التي أنتجها انقلاب الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران"، بحسب المصدر.

كما تطرق بن مبارك مع ليندي للشأن الاقتصادي والإنساني في اليمن، وشدد "على التداخل بين المجالين الإنساني والاقتصادي".

ودعا إلى "ضرورة دعم وتعزيز عمل البنك المركزي اليمني، بما من شأنه أن ينعكس إيجابيا على الوضعين الاقتصادي والإنساني".

ويواجه البنك المركزي اليمني تحديات كبيرة في طريقة مواجهة انهيار العملة، والعمل على تحسين الاقتصاد المتدهور.

المصدر: وكالة "سبأ" اليمنية