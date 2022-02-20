وزير الاتصالات المصري: مجانية الإنترنت ما زالت تحتاج لتكاليف كبيرة
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قال وزير الاتصالات المصري عمرو طلعت إن "كثيرا من التقارير تنوه بمجانية الإنترنت في أغلب دول العالم، لكن ما زال هذا الموضوع يحتاج إلى تكاليف مادية، وأجهزة تكنولوجية كثيرة".
وفي تصريح لقناة "الحدث اليوم"، أضاف أن "توافر الإنترنت بشكل مجاني ليس بالبساطة التي يتخيلها البعض، وهذا بسبب زيادة كلفة هذه الخدمة، وعدد الذين يدخلون عليها".
وتابع أن "التكنولوجيا لا يوجد بها مستحيل، وتوفير الإنترنت مجانا في مصر يعتمد على التكلفة، وإمكانية الاستفادة، والعائد المادي والاقتصادي والتقني".
المصدر: RT
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