 
مباشر

وزير الاتصالات المصري: مجانية الإنترنت ما زالت تحتاج لتكاليف كبيرة

أخبار العالم العربي

وزير الاتصالات المصري: مجانية الإنترنت ما زالت تحتاج لتكاليف كبيرة
Gettyimages.ru
استخدام الانترنت في مصر
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/sfq8

قال وزير الاتصالات المصري عمرو طلعت إن "كثيرا من التقارير تنوه بمجانية الإنترنت في أغلب دول العالم، لكن ما زال هذا الموضوع يحتاج إلى تكاليف مادية، وأجهزة تكنولوجية كثيرة".

وفي تصريح لقناة "الحدث اليوم"، أضاف أن "توافر الإنترنت بشكل مجاني ليس بالبساطة التي يتخيلها البعض، وهذا بسبب زيادة كلفة هذه الخدمة، وعدد الذين يدخلون عليها".

إقرأ المزيد
مصر.. مطالب بخفض أسعار الهواتف المحمولة إلى مستواها في دول الخليج
مصر.. مطالب بخفض أسعار الهواتف المحمولة إلى مستواها في دول الخليج

وتابع أن "التكنولوجيا لا يوجد بها مستحيل، وتوفير الإنترنت مجانا في مصر يعتمد على التكلفة، وإمكانية الاستفادة، والعائد المادي والاقتصادي والتقني".

المصدر: RT

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا