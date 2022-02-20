المغرب.. تظاهرات في مدن عديدة احتجاجا على الغلاء (صور + فيديو)

تظاهر مواطنون مغاربة، يوم الأحد، احتجاجا على الغلاء وإحياء لذكرى تظاهرات حركة 20 فبراير، النسخة المغربية لما سمي بـ"الربيع العربي" قبل 11 عاما، وفق ما نقلته وكالة "فرانس برس".

وردد عشرات المتظاهرين في وقفة احتجاجية بالرباط شعارات منددة بـ"غلاء المعيشة" و"التهميش". ورفعت أيضا بعض شعارات حركة 20 فبراير مثل "إسقاط الاستبداد والفساد"، و"حرية كرامة عدالة اجتماعية".

كما تظاهر العشرات في الدار البيضاء وطنجة، بحسب فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك تلبية لدعوة "الجبهة الاجتماعية" التي تضم أحزابا يسارية معارضة.

مظاهرات أمام مقر البرلمان في #المغرب احتجاجا على ارتفاع الأسعار، تزامنا مع ذكرى تأسيس #حراك_20_فبراير الذي قاد احتجاجات الربيع العربي في المغرب عام 2011 pic.twitter.com/ZM2v2H8gtm — وكالة سبوتنيك للأنباء (@Sputnik_AR_News) February 20, 2022

وتواجه حكومة عزيز أخنوش في الفترة الأخيرة غضبا اجتماعيا بسبب ارتفاع الأسعار، إضافة إلى المخاوف من تدهور الأوضاع في ظل جفاف حاد يهدد بمردود ضعيف للقطاع الزراعي، الأهم في إجمالي الناتج الداخلي بالمغرب.

وتصدر هاشتاغ "أخنوش إرحل" و"لا لغلاء الأسعار" موقع "تويتر" خلال الأيام الأخيرة في المملكة.

وفي سوق أسبوعي في ضواحي مدينة القنيطرة، تسببت "تصرفات انتهازية ومضاربات غير عادية في أسعار بعض المواد" في "مشادات" و"رشق بالحجارة"، وفق ما أوضحت السلطات المحلية لوكالة الأنباء المغربية.

فوضى وإنفلات أمني داخل سوق سرقة الخضر في سوق الأحد اولاد جلول إقليم القنيطرة، #المغرب

الفيديوهات أدناه.. ويليها تعليق سريع على الواقعة.

المقطع 1/3: pic.twitter.com/1AGVxJBqng — عبدالناصر البصري (@elbasrizo) February 20, 2022

وأشارت إلى فتح تحقيق في الحادث، الذي تم تداول فيديو يوثقه على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل إعلام محلية.

المصدر: "أ ف ب"