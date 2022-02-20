 
مباشر

التحالف العربي في اليمن يعلن تسجيل خسائر بشرية في صفوف الحوثيين

أخبار العالم العربي

التحالف العربي في اليمن يعلن تسجيل خسائر بشرية في صفوف الحوثيين
AP
مقاتلات سعودية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/sfpi

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن، الأحد، تدمير 9 آليات عسكرية وتسجيل خسائر بشرية بصفوف الحوثيين في محافظتي مأرب وحجة باليمن.

وقال التحالف العربي إنه "نفذ 14 عملية استهداف ضد الحوثيين في محافظتي مأرب وحجة خلال الساعات 24 الماضية"، مبينا أن "الاستهدافات أسفرت عن تدمير 9 آليات عسكرية، وخسائر بشرية في صفوف الحوثيين".

بدورها، نقلت قناة "المسيرة" اليمنية التابعة للحوثيين عن مصدر أمني قوله إن مقاتلات التحالف العربي استهدفت بـ 26 غارة مديرية حرض شمالي محافظة حجة.

كما أشارت القناة إلى أن دفاعات الجماعة تمكنت من إسقاط طائرة تجسسية مقاتلة نوع CH4 صينية الصنع فوق مدينة حرض.

المصدر: "واس" + "المسيرة"

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا