بروكسل تخصص 40 مليون يورو مساعدات إنسانية للسودان

أعلن الاتحاد الأوربي تخصيص 40 مليون يورو للمساعدة الإنسانية في السودان، ضمن مساعدات تبلغ 294.2 مليون يورو للأشخاص المعرضين للخطر في شرق وجنوب إفريقيا عام 2022.

وأكدت بعثة الاتحاد الأوروبي في السودان في بيان التزامها بدعم الشعب السوداني في المناطق المحتاجة للمساعدات الإنسانية العاجلة، من خلال الوكالات الدولية.

ونقلت البعثة عن جانيز لينارتشيتش، مفوض الاتحاد الأوروبي لإدارة الأزمات، قوله "لقد تفاقمت التحديات الخطيرة التي يواجهها السكان المعرضون للخطر في شرق وجنوب إفريقيا بسبب الأحداث المناخية القاسية، وعدم الاستقرار السياسي والصراع وتأثيرات جائحة الكورونا".

يذكر أن المساعدات الأوروبية الإجمالية سيتم تخصيصها لتمويل المشاريع في البلدان والمناطق التي تشمل جيبوتي، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، ومنطقة البحيرات الكبرى، وإثيوبيا، وكينيا، والصومال، وجنوب أفريقيا ومنطقة المحيط الهندي، وجنوب السودان، والسودان، وأوغندا.

المصدر: "سونا"