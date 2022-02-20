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أمير قطر: نعتز بعلاقتنا مع الجزائر وأعمل على رفع مستوى التعاون بين البلدين

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أمير قطر: نعتز بعلاقتنا مع الجزائر وأعمل على رفع مستوى التعاون بين البلدين
Globallookpress وكالة الأنباء السعودية
مير قطر تميم بن حمد آل ثاني
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أعرب أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الأحد، عن "اعتزازه" بالعلاقة بين الدوحة والجزائر، مؤكدا عمله مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون على تحسين العلاقة بين البلدين.

وكتب الأمير في تغريدة "نعتز في قطر بعلاقاتنا الأخوية مع الأشقاء في الجزائر، وأعمل مع أخي فخامة الرئيس عبد المجيد تبون على رفع مستوى التعاون المشترك بما يلبي طموحات الشعبين الشقيقين".

وأضاف "ناقشنا اليوم العمل العربي المشترك وسبل تعزيزه وتفعيله في مواجهة التحديات التي تواجه المنطقة والأمة العربية".

وكانت الرئاسة الجزائرية أعلنت في وقت سابق من اليوم أن الزعيمين أشرفا في الدوحة على "التوقيع على اتفاقية ومذكرات تفاهم في قطاعات الخارجية والعدل والتضامن والتعليم العالي".

المصدر: RT

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