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غانتس: التوصل إلى اتفاق نووي مع إيران ليس نهاية المطاف ويجب وجود ضمانات لمنعها من إنتاج سلاح نووي

أخبار العالم العربي

غانتس: التوصل إلى اتفاق نووي مع إيران ليس نهاية المطاف ويجب وجود ضمانات لمنعها من إنتاج سلاح نووي
AP Manuel Balce Ceneta
وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس
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حذر وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، اليوم الأحد، من أنه "حتى إذا تم توقيع اتفاق نووي (في فيينا)، يجب منع إيران من أن تكون دولة ذات عتبة نووية".

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وقال بيني غانتس خلال مؤتمر ميونيخ: "الاتفاق النووي، إذا تم توقيعه مع إيران، فهو لا يمثل نهاية الطريق"، مشيرا إلى أنه "يجب اتخاذ إجراءات لضمان عدم استمرار إيران في التخصيب في منشآت إضافية، ويجب زيادة الرقابة".

وأضاف غانتس: "من الضروري أن تواصل الوكالة الدولية للطاقة الذرية التحقيق في الملفات المفتوحة ومراقبتها، ويجب أن نتأكد من عدم وجود أجهزة الطرد المركزي المتقدمة في منشآت أخرى".

وتابع وزير الدفاع الإسرائيلي: "من المهم ألا يتم تفسير بند الانقضاء على أنه تاريخ انتهاء صلاحية يمكن إيران من إعادة النظر في طموحاتها النووية، ويجب اتخاذ جميع الخطوات لضمان عدم تحول إيران أبدا إلى دولة ذات عتبة نووية، ويتعين ألا يتصالح العالم معها أبدا، ولن تتصالح معها إسرائيل أبدا".

المصدر: "جيروزاليم بوست"

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