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مستشار محمود عباس: "حماس" لا تمثل شيئا بالبلاد ما دامت خارج مظلة "منظمة التحرير الفلسطينية" (فيديو)

أخبار العالم العربي

مستشار محمود عباس:
محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدينية والإسلامية، قاضي قضاة فلسطين الشرعيين
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اعتبر محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدينية والإسلامية، قاضي قضاة فلسطين الشرعيين، أن "حركة حماس لا تمثل شيئا في فلسطين ما دامت خارج الشرعية الوطنية".

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وفي مقابلة مع قناة "صدى البلد"، قال محمود الهباش عن حركة حماس": "هم يتصورون أنهم الأمة، وأنهم فلسطين، هم ليسوا إلا شريحة صغيرة من الشعب الفلسطيني، وشريحة خارجة عن الخط الفلسطيني".

وأضاف الهباش: "أنا بدون مواربة أقول..حماس لا تمثل شيئا من فلسطين، ما دامت خارجة عن الشرعية الوطنية الفلسطينية، والشرعية الوطنية الفلسطينية، عندي وعند كل الفلسطينيين، هي منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني".

وتابع: "ليس من حق أحد أن يتحدث باسم الشعب الفلسطيني إلا تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية".

المصدر: "صدى البلد"

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