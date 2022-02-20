خبير يعلق على تصريحات إثيوبيا بشأن توليد الكهرباء من سد النهضة

في حديث خاص لـRT، علق الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، على تصريحات إثيوبيا بشأن بدء توليد الكهرباء من سد النهضة.



وقال الدكتور نادر نور الدين لـRT: "ليس صحيحا إن اثيوبيا تنتج وتولد الكهرباء اليوم.. ما سيتم اليوم هو مجرد تجربة لتشغيل وإدارة التوربينين المنخفضين وليس لتوليد الكهرباء، التي تتطلب الانتهاء من محطة الكهرباء ومن شبكة كابلات الضغط العالي الناقلة للكهرباء المولدة".

وأضاف الخبير نور الدين: "لو كان الأمر صحيحا لأعلنت إثيوبيا عن أول منطقة داخلها، أو خارجها في السودان، سوف تستقبل هذه الكهرباء المولدة من السد".

وتابع: " إنها ليست أكثر من تجربة لتشغيل التوربينين والتأكد من سلامة تركيبهما وسلامة بدء عملهما، أما توليد الكهرباء وتوزيعها فأمامها أمد طويل".

وكان قد أعلن مسؤولان لوكالة "فرانس برس" أمس السبت، أن إثيوبيا ستباشر اليوم الأحد في إنتاج الكهرباء من سد النهضة على نهر النيل.

وقال مسؤول في الحكومة الإثيوبية لـ"فرانس برس": "غدا (أي اليوم الأحد)، ستبدأ أول عملية توليد كهرباء من السد الذي يدور خلاف بشأنه مع مصر والسودان"، وأكد مسؤول آخر هذه المعلومات، في حين طلب المسؤولان عدم ذكر اسميهما، في غياب أي إعلان رسمي بهذا الصدد من السلطات الإثيوبية.

المصدر: RT + "فرانس برس"