 
مباشر

"حماس" محذرة إسرائيل: ما تقومون به في القدس والشيخ جراح يذكر الجميع بمعركة سيف القدس

أخبار العالم العربي

Gettyimages.ru
حركة حماس الفلسطينية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/sfjv

حذر رئيس مكتب العلاقات العربية والإسلامية في "حركة حماس" الفلسطينية خليل الحية، إسرائيل من الاقتراب من القدس، معتبرا أن هذا الأمر بمثابة "اللعب بالنار".

وقال الحية في حديث متلفز تعليقا على الأحداث التي يشهدها حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية المحتلة مخاطبا السلطات الإسرائيلية: "ما تقومون به في القدس والشيخ جراح يذكر الجميع بمعركة سيف القدس، وأنتم تتحملون المسؤولية".

إقرأ المزيد
الأسرى الفلسطينيون يغلقون كافة الأقسام في السجون الإسرائيلية ضمن خطواتهم التصعيدية
الأسرى الفلسطينيون يغلقون كافة الأقسام في السجون الإسرائيلية ضمن خطواتهم التصعيدية

وأضاف الحية: "الاقتراب من القدس هو لعب بالنار، وعلى الاحتلال أن يختار بين النار أو السلام".

وأكد على أن قطاع غزة مستعد للدفاع عن الشعب الفلسطيني في القدس بكل ما أوتي من قوة.

وتشهد مدينة القدس توترات على خلفية إقامة النائب الإسرائيلي اليميني إيتمار بن غفير، مكتبا له على أرض فلسطينية خاصة، في حي الشيخ جراح.

 

المصدر: "المركز الفلسطيني للإعلام"

 

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا