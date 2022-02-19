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الأسرى الفلسطينيون يغلقون كافة الأقسام في السجون الإسرائيلية ضمن خطواتهم التصعيدية

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الأسرى الفلسطينيون يغلقون كافة الأقسام في السجون الإسرائيلية ضمن خطواتهم التصعيدية
Gettyimages.ru
سجن إسرائيلي
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أعلن نادي الأسير الفلسطيني أن الأسرى في السجون الإسرائيلية "أغلقوا كافة الأقسام في السجون، ضمن خطواتهم النضالية المستمرة احتجاجا على إجراءات إدارة السجون التي أقرتها مؤخرا".

وقال النادي في بيان له إن "هذه الخطوات ستستمر حتى يوم الاثنين المقبل"، مشيرا إلى أن "خطوات الأسرى لاحقا ستكون مرهونة برد إدارة السجون على مطالبهم".

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واتخذت سلطات السجون الإسرائيلية إجراءات جديدة تمثلت في حرمان من زيارة الأهل والكنتين، ومحاولتها إجراء تغيير واسع على نظام "الفورة".

في حين، يستمر الأسرى في برنامجهم الذي يرتكز على التمرد ورفض قوانين إدارة السجون، عبر إغلاق الأقسام والامتناع عن الخروج لما يسمى "الفحص الأمني اليومي" وللساحات.

المصدر: "معا" 

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