 
مباشر

الحوثيون يعلنون بث "مشاهد نوعية" للتطورات في مدينة حرض و"قتلى الجيش اليمني"

أخبار العالم العربي

الحوثيون يعلنون بث
Globallookpress Hani Al-Ansi
الأزمة اليمنية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/sfjc

أعلن الناطق باسم القوات المسلحة لـ"أنصار الله" الحوثية في اليمن، العميد يحيى سريع، أن الجماعة ستبث يوم غد الأحد "مشاهد نوعية" للتطورات في مدينة حرض وقتلى الجيش اليمني.

وكتب سريع في تغريدة أن "القوات المسلحة ستبث عصر غد، إن شاء الله، مشاهد نوعية للإعلام الحربي تفضح وتدحض مزاعم قوى العدوان بالسيطرة على مدينة حرض الاستراتيجية. مع مشاهد أخرى لقتلى وجرحى العدو والتنكيل الذي لحق به".

وكان الجيش اليمني أعلن في وقت سابق أن مختلف الجبهات القتالية في مدينة حرض شهدت معارك عنيفة، "إثر هجمات واسعة للجيش، تسببت في خسائر كبيرة لمليشيا الحوثي في العتاد والأرواح".

وتزامنت المعارك مع سلسلة غارات جوية، وفقا للجيش، "استهدفت مواقع وتعزيزات للمليشيا الحوثية على امتداد الجبهات في مديريات حرض، وعبس، وحيران، أدت إلى تدمير دبابة وعربات، ومصرع عشرات الحوثيين".

المصدر: RT + وكالات

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا