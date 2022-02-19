الحوثيون يعلنون بث "مشاهد نوعية" للتطورات في مدينة حرض و"قتلى الجيش اليمني"

أعلن الناطق باسم القوات المسلحة لـ"أنصار الله" الحوثية في اليمن، العميد يحيى سريع، أن الجماعة ستبث يوم غد الأحد "مشاهد نوعية" للتطورات في مدينة حرض وقتلى الجيش اليمني.

وكتب سريع في تغريدة أن "القوات المسلحة ستبث عصر غد، إن شاء الله، مشاهد نوعية للإعلام الحربي تفضح وتدحض مزاعم قوى العدوان بالسيطرة على مدينة حرض الاستراتيجية. مع مشاهد أخرى لقتلى وجرحى العدو والتنكيل الذي لحق به".

القوات المسلحة ستبث عصر غدٍ_ إن شاء الله _ مشاهد نوعية للإعلام الحربي تفضح وتدحض مزاعم قوى العدوان بالسيطرة على مدينة حرض الاستراتيجية.

مع مشاهد أخرى لقتلى وجرحى العدو والتنكيل الذي لحق به. — العميد يحيى سريع (@army21ye) February 19, 2022

وكان الجيش اليمني أعلن في وقت سابق أن مختلف الجبهات القتالية في مدينة حرض شهدت معارك عنيفة، "إثر هجمات واسعة للجيش، تسببت في خسائر كبيرة لمليشيا الحوثي في العتاد والأرواح".

وتزامنت المعارك مع سلسلة غارات جوية، وفقا للجيش، "استهدفت مواقع وتعزيزات للمليشيا الحوثية على امتداد الجبهات في مديريات حرض، وعبس، وحيران، أدت إلى تدمير دبابة وعربات، ومصرع عشرات الحوثيين".

المصدر: RT + وكالات