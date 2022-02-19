مصر.. نائب برلماني يتقدم بطلب إحاطة حول "تجاوزات تمس ثوابت الدين" للإعلامي إبراهيم عيسى

وجه عضو مجلس النواب المصري محمد عبد الله زين الدين، بيانا عاجلا للحكومة بشأن ما تشهده بعض الفضائيات بمصر من "تجاوزات تمس ثوابت الدين وتنال من أعراف المجتمع المصري".

وقال النائب، في بيانه: "الإعلامي إبراهيم عيسى، اعتاد إثارة بعض الموضوعات بهدف ركوب الموجة أو الترند، وليكون مثارا لحديث المجتمع، وكل ما يثيره ينال من حالة السلم المجتمعي التي تنعم بها مصر".

وأضاف: "قبل أيام خرج علينا هذا الإعلامي بالحديث عن أمور ليست حقيقية على الإطلاق، وهو ما أثار حفيظة أبناء الصعيد حين قال إنهم في الماضي كانوا يرتدون المايوه "، مؤكدا: "كل ما ذكره من هذا الشأن لا أساس له من الصحة وإنه يمكنه الرجوع إلى الصور التي تم التقاطها لنساء الصعيد في تلك الفترة".

وتابع: "بعد الضجة التي أثارها بحديثه المغلوط عن سيدات الصعيد، عاود الحديث عن ثوابت الدين والتشكيك فيها، بتناوله زورا وبهتانا، كلاما غير حقيقيا عن واقعة الإسراء والمعراج برسول الله صلى الله عليه وسلم".

وأوضح أن الإعلامي ادعى أن حادث المعراج "قصة وهمية"، وقال: "من الغريب بعد مرور هذه القرون على إجماع علماء الأمة على حدثي الإسراء والمعراج، يظهر علينا بين الحين والآخر من يشكك في هذين الحدثين أو أحدهما، ولا يمكن وصف المشكك في الإسراء أو المعراج إلا بالجهل أو رفض ما نطق به القرآن الكريم".

وتسائل محمد زين الدين: "ماذا يستفيد إبراهيم عيسى من التشكيك وإنكار ما استقر عليه الثقات عبر مختلف العصور الإسلامية، ماذا يستفيد هذا الإعلامي من إثارة أمورا ليس لها أصلا في الواقع من وقت لآخر"؟

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وطلب النائب، الإعلاميين بالابتعاد عن القضايا التي تثير فتنة في المجتمع حيث ينص كود المجلس الأعلى للإعلام للمحتوى الديني على احترام الأديان السماوية وتعاليمها، وإبراز القيم الدينية فوق كل القيم الأخرى.

وشدد عضو مجلس النواب، على "ضرورة مواجهة هذه التجاوزات التي تنال من السلم المجتمعي وتثير حفيظة ملايين المصريين بل المسلمين ليس في مصر وحدها ولكن في كل أنحاء العالم".

المصدر: "الشروق"