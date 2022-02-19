الحوثيون: العاجز عن حماية نفسه هو عن حماية غيره أعجز

دعا الناطق باسم جماعة "أنصار الله" الحوثية محمد عبد السلام "دول العدوان التي تراهن على القدرات الدفاعية لإسرائيل" إلى "مراجعة حساباتها وعدم البحث عن الأمان عند غير أهله".

وقال عبد السلام في تغريده على "تويتر": "بعد انكشاف هشاشة كيان القبة الحديدية أمام طائرة مسيرة يفترض بالمراهنين أن يمنحهم أمانا بقدراته الدفاعية أن يراجعوا حساباتهم، لأن العاجز عن حماية نفسه هو عن حماية غيره أعجز".

وأضاف: " فقط الخروج من اليمن من يعيد لكم أمانا تنشدونه من غير أهله".

بعد انكشاف هشاشة كيان القبة الحديدية أمام طائرة مسيرة يفترض بالمراهنين أن يمنحهم أمانا بقدراته الدفاعية أن يراجعوا حساباتهم، لأن العاجز عن حماية نفسه هو عن حماية غيره أعجز.

وفقط الخروج من اليمن من يعيد لكم أمانا تنشدونه من غير أهله. — محمد عبدالسلام (@abdusalamsalah) February 19, 2022

المصدر: RT