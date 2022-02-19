 
مباشر

الحوثيون: العاجز عن حماية نفسه هو عن حماية غيره أعجز

أخبار العالم العربي

الحوثيون: العاجز عن حماية نفسه هو عن حماية غيره أعجز
Globallookpress
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/sfha

دعا الناطق باسم جماعة "أنصار الله" الحوثية محمد عبد السلام "دول العدوان التي تراهن على القدرات الدفاعية لإسرائيل" إلى "مراجعة حساباتها وعدم البحث عن الأمان عند غير أهله".

وقال عبد السلام في تغريده على "تويتر": "بعد انكشاف هشاشة كيان القبة الحديدية أمام طائرة مسيرة يفترض بالمراهنين أن يمنحهم أمانا بقدراته الدفاعية أن يراجعوا حساباتهم، لأن العاجز عن حماية نفسه هو عن حماية غيره أعجز".

وأضاف: " فقط الخروج من اليمن من يعيد لكم أمانا تنشدونه من غير أهله".

المصدر: RT

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا