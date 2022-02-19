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أنباء عن سقوط العديد من الضحايا جراء تفجير انتحاري وسط الصومال

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أنباء عن سقوط العديد من الضحايا جراء تفجير انتحاري وسط الصومال
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مكان التفجير الانتحاري في مدينة بلدوين وسط الصومال
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سقط العديد من القتلى جراء تفجير انتحاري وقع اليوم في مقهى بمدينة بلدوين وسط الصومال، حسبما أفادت وكالة "سبوتنيك" الروسية نقلا عن التلفزيون الرسمي المحلي.

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وجاء في خبر نشره التلفزيون في حسابه على "تويتر": "قام إرهابي بتفجير نفسه في مقهى ببلدة بلدوين، اليوم السبت، هناك العديد من الضحايا، وقوات الأمن وصلت موقع الحادث".

وأشارت بعض وسائل الإعلام إلى أن التفجير أودى بحياة 10 أشخاص.

 

المصدر: "سبوتنيك" + وسائل إعلام

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