"تيار المستقبل" يعلق على نشر "عبارات مسيئة" عبر "غوغل ماب" على صورة ضريح الحريري

بعد تداول صورة لضريح رفيق الحريري، رئيس الحكومة اللبنانية الراحل ومؤسس "تيار المستقبل"، عبر "غوغل ماب" مع "عبارات مسيئة" له، أصدر "المستقبل" بيانا بهذا الخصوص.

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وفي بيان له، قال "تيار المستقبل": "يعيث "أولاد الحرام" فجورا وحقدا غير مسبوقين، يتنافيان مع أبسط القيم الدينية ‏والأخلاقية والإنسانية، لعل أبشع صورها، ما جنته يد "ابن حرام" بحق الرمز ‏الوطني الكبير الرئيس الشهيد رفيق الحريري، حيث أقدم على نشر صورة لضريح ‏الرئيس الشهيد عبر "غوغل ماب"، ليتلاعب بها بشكل وضيع ورخيص ومريض، ‏ويدس عليها كلاما مسموما يندى له الجبين"، مضيفا الجملة المسيئة التي تم وضعها في "غوغل ماب" على صورة بموقع ضريح الحريري: "هون مقبور ابن الحرام رفيق ‏الحريري‎"!‎‏. ‏

وتابع "المستقبل" في بيانه: "من هو هذا "الابن الحرام"، ومن هم أولاد الحرام الذين خلفه، الله - سبحانه ‏وتعالى- والقانون سيكشفان النقاب عنهم، وسيدفعون ثمن ما اقترفوه، ليس بحق ‏الرئيس الشهيد وحرمة ضريحه فحسب، وإنما بحق كل لبناني وطني شريف"‏.

المصدر: RT