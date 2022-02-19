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السعودية.. فيديو طريف لمصارعي "WWE" يرقصون على أنغام المزمار في جدة

أخبار العالم العربي

السعودية.. فيديو طريف لمصارعي
RT
فيديو طريف لمصارعي "WWE" في جدة
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أثار مقطع فيديو طريف متداول على مواقع التواصل الاجتماعي لمجموعة من مصارعي "WWE"، يرقصون على أنغام الموسيقى السعودية في محافظة جدة، إعجابا كبيرا.

ويظهر في الفيديو المصارعون وهم يحتفلون وسط حالة من البهجة والاستمتاع بالأجواء الاحتفالية، حيث تفاعلوا مع عازفي المزمار.

وقام أحد المصارعين بارتداء الوزار الحجازي وشارك أعضاء الفرقة الشعبية رقصهم.

ويأتي ذلك على هامش تواجدهم في جدة للمشاركة بعرض "CHAMBER ELIMINATION" في "جدة سوبر دوم".

المصدر: RT

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