الملك سلمان وولي عهده يعزيان رئيس البرازيل

بعث العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده، الأمير محمد بن سلمان، برقيتي عزاء للرئيس البرازيلي جايير بولسونارو في ضحايا الانهيارات الأرضية بمدينة بتروبوليس.

وقال الملك سلمان في برقيته: "علمنا بنبأ الانهيارات الأرضية جراء الأمطار الغزيرة التي حدثت في مدينة بتروبوليس جنوب شرق بلدكم، وما نتج عن ذلك من وفيات وإصابات ومفقودين، وإننا إذ نشارك فخامتكم ألم هذا المصاب، لنبعث لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق بأحر التعازي وصادق المواساة".

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بدوره، قال بن سلمان: "بلغني نبأ الانهيارات الأرضية جنوب شرق بلدكم، وما نتج عنها من وفيات وإصابات ومفقودين، وأعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي، وصادق المواساة، متمنيا للمصابين الشفاء العاجل وعودة المفقودين سالمين".

المصدر: "واس"