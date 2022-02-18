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استهداف مقر لحزب يتبع رئيس مجلس النواب العراقي

أخبار العالم العربي

استهداف مقر لحزب يتبع رئيس مجلس النواب العراقي
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تعرض مقر "حزب تقدم" في قضاء هيت بمحافظة الأنبار العراقية لاستهداف بعبوة صوتية، في وقت متأخر من مساء اليوم الجمعة.

وذكرت مصادر محلية لـ RT أن استهداف مقر الحزب الذي يتبع رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، لم يسفر عن أضرار بشرية، واقتصرت الأضرار على المادية فقط.

استهداف مقر لحزب يتبع رئيس مجلس النواب العراقي

استهداف مقر لحزب يتبع رئيس مجلس النواب العراقي

المصدر: RT

 

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