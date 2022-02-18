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الرئيس التونسي يمدد حالة الطوارئ حتى نهاية العام (وثيقة)

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الرئيس التونسي يمدد حالة الطوارئ حتى نهاية العام (وثيقة)
Gettyimages.ru الرئيس التونسي قيس سعيّد
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مدد الرئيس التونسي قيس سعيّد حالة الطوارئ في البلاد حتى نهاية العام الجاري، وبما يشمل "كامل تراب الجمهورية التونسية".

وحسب نص الأمر الرئاسي الذي نشره موقع إذاعة "موزاييك" التونسية، عن الجريدة الرسمية، (الرائد الرسمي) والمؤرخ في 15 من الشهر الجاري، فإن حالة الطوارئ، التي كان مقررا أن تنتهي اليوم، ستمدد بدءا من يوم الغد 19 فبراير، وحتى نهاية العام الجاري.

ويكلف الأمر الوزراء، كل فيما يخصه بتنفيذ الأمر الرئاسي.

الرئيس التونسي يمدد حالة الطوارئ حتى نهاية العام (وثيقة)

يذكر أن سعيّد أصدر في 18 الشهر الماضي، أمرا مماثلا يقضي بتمديد حالة الطوارئ في البلاد لمدة شهر واحد، كان يفترض أن تنتهي اليوم الجمعة.

كما كان أمر بتمديد حالة الطوارئ في 23 يوليو الماضي، ولمدة 6 أشهر.

يذكر أن تونس تخضع لحالة الطواري منذ 2015، حين فُرضت إثر هجوم قُتل فيه عدد من أفراد حرس الرئاسة في شارع محمد الخامس بالعاصمة.

ويعني التمديد إعطاء صلاحيات أوسع للسلطة التنفيذية لضبط الأمن العام في البلاد.

المصدر: "موازاييك" + RT

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