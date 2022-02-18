بن مبارك يبحث مع نظيره الفنلندي الأزمة اليمنية وعملية السلام

بحث وزير الخارجية اليمني أحمد بن مبارك، مع نظيره الفنلندي بيكا هافيستو، آخر التطورات في اليمن ومستقبل عملية السلام.

جاء ذلك على هامش أعمال الدورة الثامنة والخمسين لمؤتمر ميونخ للأمن والسلام، المنعقد في مدينة ميونخ جنوبي ألمانيا.

وحسب وكالة "سبأ" الحكومية، ثمن الوزير بن مبارك، "جهود فنلندا وموقفها الداعم للشرعية الدستورية في بلادنا"، داعيا إلى "توجيه الدعم لمجالات التنمية المستدامة، للإسهام في تحسين الجوانب الخدمية وتقديم الخدمات الأساسية لكافة أبناء الشعب اليمني"

كما طالب الوزير بن مبارك خلال اللقاء، "المجتمع الدولي بدعم تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية".

من جانبه أكد وزير الخارجية الفنلندي، دعم بلاده لكافة جهود ومبادرات السلام الرامية إلى "تحقيق السلام الشامل والعادل في اليمن".

المصدر: وكالة "سبأ"