الأوقاف الأردنية تكشف عدد ضحايا كورونا بين الأئمة والمؤذنين منذ بدء الجائحة

قال أمين عام وزارة الأوقاف الأردنية، عبدالله العقيل، إن عدد الوفيات بين الأئمة والمؤذنين في المساجد إثر إصابتهم بكورونا منذ بدء الجائحة بلغ 25 وفاة وحوالي 1600 إصابة.

ودعا العقيل في حديث لـ"عمون"، المواطنين إلى الالتزام بإجراءات السلامة العامة المعمول بها حاليا في المساجد من قبل الجهات ذات العلاقة.

يذكر أن وزارة الصحة الأردنية، أعلنت في وقت سابق من اليوم الجمعة، تسجيل 21 وفاة و12379 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 13629 وفاة و1553758 إصابة.

المصدر: "عمون"