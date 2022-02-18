إسرائيل تحقق في الاعتداء على الأسير الفلسطيني زكريا الزبيدي عند إعادة اعتقاله

فتحت إسرائيل تحقيقا في اعتداء الشرطة على الأسير الفلسطيني زكريا الزبيدي، أحد الأسرى الذين تمكنوا من الهرب من سجن "جلبوع" شديد الحراسة العام الماضي، خلال عملية إعادة اعتقاله.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية إن "لجنة تحقيقات الشرطة العسكرية الإسرائيلية، بدأت في التحقيق بالاعتداء الذي تعرض له الأسير الزبيدي عند إعادة اعتقاله في سبتمبر الماضي".

פרסום ראשון: מח"ש בודקת תלונה נגד לוחמי הימ"מ שלכדו את זביידי@liran__levipic.twitter.com/cz1SSjhAP1 — ynet עדכוני (@ynetalerts) February 18, 2022

وأوضحت الصحيفة أن محامي الزبيدي اشتكى من معاملة أفراد القوة التي أعادت اعتقال زكريا، مشيرا إلى أنه تعرض للضرب بشكل متعمد، حيث أظهرت الصور التي نشرت حينها ذلك وتبين وجود آثار كدمات.

ونقلت الصحيفة عن أحد كبار المسؤولين الإسرائيليين قوله إن "الإصابة التي تعرض لها الزبيدي كانت نتيجة مقاومته عملية اعتقاله، ولأنه كان يشكل خطرا، وتصرفت القوة بحذر في ظل إمكانية أن يكون مسلحا".

المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية