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السيسي يستعين بمثل شعبي شهير خلال حديثه عن كورونا

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السيسي يستعين بمثل شعبي شهير خلال حديثه عن كورونا
Globallookpress
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استعان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بمثل شعبي شهير خلال حديثه عن جائحة كورونا في إفريقيا.

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وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في البداية إن جائحة فيروس كورونا فاجأت العالم، مؤكدًا ضرورة التعاون الدولي لمكافحة الجائحة.

وأضاف الرئيس المصري خلال كلمته بالدورة السادسة لقمة الاتحادين الأوروبي والإفريقي المنعقدة، اليوم الجمعة، لليوم الثاني، في العاصمة البلجيكية بروكسل: "إن مصر تعمل على إرساء شراكة شاملة مع المجتمع الدولي في مجال الرعاية الصحية"، قائلا: "الجائحة فاجأت العالم كله وبالتالي كان التحرك لإيجاد حل سريع وإن كان ذلك قد أخذ بعض الوقت ونحن نقول في إفريقيا أن نصل متأخرين خير من ألا نصل".

المصدر: "المصري اليوم"

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