التحالف العربي: تدمير زورق مفخخ تابع للحوثيين جنوبي البحر الأحمر
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أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن اليوم الجمعة عن تدمير زورق مفخخ تابع للحوثيين جنوبي البحر الأحمر.
يتبع..
أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن اليوم الجمعة عن تدمير زورق مفخخ تابع للحوثيين جنوبي البحر الأحمر.
يتبع..
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