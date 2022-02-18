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التحالف العربي: تدمير زورق مفخخ تابع للحوثيين جنوبي البحر الأحمر

التحالف العربي: تدمير زورق مفخخ تابع للحوثيين جنوبي البحر الأحمر

أخبار العالم العربي

التحالف العربي: تدمير زورق مفخخ تابع للحوثيين جنوبي البحر الأحمر
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أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن اليوم الجمعة عن تدمير زورق مفخخ تابع للحوثيين جنوبي البحر الأحمر.

يتبع..

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