مصر.. تحرك من توفيق عكاشة بعد حكم حبسه بسبب زوجته السابقة

أكد الإعلامي المصري توفيق عكاشة أن الحكم الصادر ضده، بالحبس هو حكم أول درجة، وما زالت هناك درجات أخرى للتقاضي وليس نهائيا، ومنها الاستئناف ومنها المعارضة الاستئنافية.

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وأضاف عكاشة، أنه كلف المحامي الشخصي له، علاء قنديل، باتخاذ إجراءات التقاضي المناسبة.

وكانت محكمة جنح الأسرة بمدينة نصر قد حكمت على توفيق عكاشة، بدفع نفقة 180 ألف جنيه لطليقته.

وكانت السلطات، ألقت القبض في وقت سابق على عكاشة بمطار القاهرة، وجرت إحالته إلى جهات التحقيق التي قررت إخلاء سبيله بعد تقديم معارضة على الأحكام الصادرة ضده.

وكانت محكمة الجنح أصدرت حكما غيابيا بمعاقبة عكاشة بالحبس 3 أشهر في دعوى "الدفع لا الحبس" المقامة ضده من طليقته عن متجمد نفقة قدرها 180 ألف جنيه.

المصدر: الوطن