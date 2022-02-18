السيسي يبحث مع المنفي تسوية الأزمة الليبية

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي دعم القاهرة الكامل للمسار السياسي في تسوية الأزمة الليبية.

جاء ذلك خلال لقاء عقده الرئيس المصري اليوم الجمعة مع محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي في العاصمة البلجيكية بروكسل.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية إن "اللقاء شهد استعراض مستجدات الوضع في ليبيا وجهود استعادة الأمن والاستقرار بها".

وقال إن الرئيس السيسي "شدد في هذا الصدد على استمرار ثوابت الموقف المصري تجاه تحقيق المصلحة العليا للدولة الليبية في المقام الأول، والتي تنبع من مبادئ الحفاظ على وحدة الأراضي الليبية واستعادة الأمن والاستقرار بها، والتمتع بجيش وطني موحد، وإنهاء التدخلات الأجنبية، وخروج كافة المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا".

وأكد المتحدث باسم الرئاسة المصرية أن رئيس المجلس الرئاسي الليبي، أكد على "الجهود المصرية في دعم ليبيا، خاصة عن طريق المساهمة في استعادة المؤسسات الوطنية، وتوحيد الجيش الوطني الليبي، فضلا عن الدور المصري الحيوي الداعم على المستوى الدولي للمسار السياسي الحالي في ليبيا"، حسبما قال المتحدث الرسمي المصري.

المصدر:RT