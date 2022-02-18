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لبنان.. توقيف أحد أكبر عصابات السطو المسلح والسرقة

أخبار العالم العربي

لبنان.. توقيف أحد أكبر عصابات السطو المسلح والسرقة
Gettyimages.ru
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أوقفت القوى الأمنية اللبنانية، اليوم الجمعة، أحد أكبر عصابات السطو المسلح والسرقة، خلال عملية أمنية في شمال لبنان.

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وقالت وسائل إعلام لبنانية، إن القوة الضاربة، نفذت عملية أمنية فجرا في بلدة ببنين بشمال لبنان، أسفرت عن توقيف أكبر وأخطر عصابة سطو مسلح وسرقة وإخلال بالأمن وإطلاق نار وتعدي على البشر والحجر.

المصدر: lebanon 24

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