 
مباشر

مصر تسجل 61 وفاة و2071 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أخبار العالم العربي

مصر تسجل 61 وفاة و2071 إصابة جديدة بفيروس كورونا
Gettyimages.ru
مركز للتطعيم ضد فيروس كورونا في مصر
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/sf2e

أعلنت وزارة الصحة المصرية عن تسجيل 61 وفاة و2071 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وقالت الوزارة في تقريرها اليومي إن 1981 شخصا تعافوا من الفيروس وخرجوا من المستشفيات.

وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الخميس، هو 463370 من ضمنهم 395235 حالة تم شفاؤها، و23580 حالة وفاة.

المصدر: RT

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا