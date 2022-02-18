مصر تسجل 61 وفاة و2071 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة المصرية عن تسجيل 61 وفاة و2071 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وقالت الوزارة في تقريرها اليومي إن 1981 شخصا تعافوا من الفيروس وخرجوا من المستشفيات.

وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الخميس، هو 463370 من ضمنهم 395235 حالة تم شفاؤها، و23580 حالة وفاة.

الصحة: ارتفاع حالات الشفاء من مصابي فيروس كورونا إلى 395235 وخروجهم من المستشفيات



الصحة: تسجيل 2071 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا .. و 61 حالة وفاة pic.twitter.com/gXHKsqH2BE — وزارة الصحة والسكان المصرية (@mohpegypt) February 17, 2022

المصدر: RT