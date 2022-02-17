الصحة المصرية تعلن إجمالي الحاصلين على لقاحات كورونا في البلاد

أعلنت وزارة الصحة المصرية، إن إجمالي الحاصلين على لقاحات فيروس كورونا في مصر بلغ 29 مليونا و305 آلاف و504 أشخاص.

وأوضح حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أنه طبقا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرا لتعافي المريض من كورونا.

وأشار عبد الغفار إلى أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد، هو 461299 من ضمنهم 393254 حالة تم شفاؤها، و23519 حالة وفاة.

المصدر: "الأهرام"