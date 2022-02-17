الحوثيون: التحالف العربي شن أكثر من 20 غارة على مأرب وحجة منذ صباح الخميس

أعلنت جماعة "أنصار الله" الحوثية في اليمن أن طائرات إماراتية تابعة للتحالف العربي شنت 20 غارة جوية على مأرب وحجة منذ صباح الخميس.

وذكر مصدر عسكري لقناة "المسيرة" الموالية للحوثيين أن غارات التحالف استهدف مديريات الجوبة والوادي ومدغل وصرواح بمحافظة مأرب، أما في محافظة حجة فقد استهدفت الغارات مديرية ميدي.

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وكان التحالف العربي قد أعلن بوقت سابق من الخميس تنفيذه 15 عملية استهداف ضد الحوثيين في مأرب وحجة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح التحالف أن الغارات أسفرت عن تدمير 11 آلية عسكرية ووقوع خسائر بشرية في صفوف الحوثيين.

المصدر: RT