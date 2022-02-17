سانا: فصائل سورية تدعمها تركيا تستهدف قرية في ريف الرقة
قصف تركي على ريف الرقة ـ أرشيف (فيسبوك)
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استهدفت فصائل سورية تدعمها تركيا في الشمال السوري قرية "خربة بقر" في ريف الرقة الشمالي، ما تسبب بأضرار كبيرة في المنازل، حسب وكالة "سانا".
وقالت الوكالة نقلا عن مصادر محلية إن "الإرهابيين المدعومين من قوات الاحتلال التركي قصفوا بالمدفعية قرية خربة بقر جنوب غرب مدينة تل أبيض بريف الرقة ما تسبب بأضرار مادية في منازل الأهالي وممتلكاتهم".
وأشارت المصادر إلى أن "عددا من الأهالي تركوا منازلهم وهربوا باتجاه الأراضي الزراعية المحيطة لكثافة القصف وقوة أصوات الانفجارات الناتجة عنه".
المصدر: "سانا"
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