الجيش الأردني يكشف حصيلة تنفيذ "قواعد الاشتباك الجديدة" مع شبكات تهريب المخدرات

متحدثون من الجيش الأردني حول شبكات تهريب المخدرات ـ (بترا)

أعلنت مديرية الإعلام العسكري أن تنفيذ قواعد الاشتباك الجديدة على الحدود أسفرت عن مقتل 30 مهربا وضبط 17348 کف حشيش، وأكثر من 16 مليون حبة مخدرة.

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وقال مدير الإعلام العسكري العقيد مصطفى الحياري، خلال جولة صحفية إن الأردن "يخوض حربا غير معلنة على الحدود مع تجار المخدرات ومن يقف خلفهم"، وأضاف: "وهو يخوضها بالنيابة عن دول المنطقة والعالم بأسره، لأن المخدرات لا تعرف الحدود والأقاليم".

بينما قال العقيد زيد الدباس من القيادة العامة للقوات المسلحة إنه تم رصد العديد من الجماعات التي قامت بإنشاء شبكات تهريب للمخدرات، بهدف إدخالها إلى الأراضي الأردنية والدول المجاورة.

وأضاف أنه "تم رصد 160 شبكة تعمل داخل العمق السوري"، رصدت نشاطاتها القوات المسلحة الأردنية ـ الجيش العربي، وحصلت على معلومات عنها، "وتعتمد تلك الجماعات القيام بتكتيكات جديدة هي أقرب ما تكون إلى حركات منظمة، الى جانب تجهيز مركبات بمعدات عالية الخطورة، واستخدام الطائرات المسيرة، كما انه تم رصد تنفيذ عمليات تسلل وهمية لغايات التمويه، لتنفيذ عمليات حقيقية في ذات الوقت أو مواقع أخرى".

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أما الأخطر، حسب الدباس، فهو "وجود مجموعات مسلحة مرافقة للمهربين لتنفيذ عملية إدخال هذه المواد إلى الأراضي الأردنية بالقوة".

وأشار الدباس إلى وجود "تنسيق أمني مع الجانب الرسمي السوري تم من خلال لقاءات على جميع المستويات في العاصمة عمان وعلى المعبر الحدودي، وهو المعني بالتعامل مع الجماعات الموجودة في الداخل السوري".

وأعرب الدباس عن تطلع بلاده إلى "تعاون أكبر من الجانب السوري في هذا الشأن خاصة بأنه تهديد مشترك".

المصدر: وكالة الأنباء الأردنية