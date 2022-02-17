مراسلنا: الاستخبارات العسكرية العراقية تقتل "والي" الأنبار في تنظيم "داعش" (صور)

أفاد مراسل RT في العراق، اليوم الخميس، بمقتل "والي" الأنبار في تنظيم "داعش" غربي البلاد.

وذكر مراسلنا نقلا عن مصدر أمني عراقي أن "والي" الأنبار في تنظيم "داعش" (أبو ملوكة) قتل اليوم بضربة جوية نفذتها قيادة العمليات المشتركة في العراق.

RT

وأضاف أن عملية قتل مثنى كامل خضير المرعاوي المعروف باسم (أبو ملوكة) نفذت بعد ملاحقة استمرت لأكثر من عامين بين نينوى والأنبار.

من جهته أكد الخبير الأمني المقرب من أجهزة الاستخبارات العراقية فاضل أبو رغيف لـRT، أن "عملية قتل قياديا بهذا الحجم ستربك التنظيم عملياتيا وإداريا نحو إعادة لملمة ما تبقى من شتاته".

RT

وأضاف أن "هناك قيادات أخرى تتابع من قبل الاستخبارات العسكرية وستنفذ بها ضربات أخرى خلال الفترة المقبلة".

المصدر: RT