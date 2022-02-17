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السعودية: لا صحة لدراسة موضوع تقليص أيام العمل

أخبار العالم العربي

السعودية: لا صحة لدراسة موضوع تقليص أيام العمل
AP
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كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، حقيقة ما تم تداوله في وسائل الإعلام حول عزم الوزارة دراسة موضوع تقليص أيام العمل، إذ أكدت أنه لا صحة لذلك.

وأشارت الوزارة في بيان إلى أن "ما تدرسه الوزارة هو نظام العمل، وهي مراجعة دورية للأنظمة المعمول بها، بهدف زيادة خلق الوظائف ورفع جاذبية السوق للاستثمارات المحلية والدولية".

وأضاف البيان: "علما أنه قد سبق طرح مسودة نظام العمل في منصة استطلاع لمرئيات العموم ضمن الإجراءات المعتمدة في دراسات الأنظمة، وندعو كافة وسائل الإعلام إلى تحري الدقة في نقل المعلومات ونشرها".

المصدر: "عكاظ"

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