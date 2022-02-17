منصور عباس يعلن عن حزمة جديدة من القرارات لصالح المجتمع العربي في النقب

أعلن زعيم حزب "القائمة العربية الموحدة" منصور عباس، عن حزمة جديدة من القرارات، تعلن قريبا، لصالح المجتمع العربي خصوصا المواطنين في النقب.

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وقال عباس، إنه "سيبشر قريبا" المجتمع العربي في إسرائيل بحزمة جديدة من القرارات لصالح المجتمع العربي خصوصا المواطنين في النقب.

وأشار، بحسب هيئة البث الإسرائيلي "مكان"، إلى أن "الأيام الأخيرة شهدت تحركا حثيثا من قبل المجالس المحلية في توجيه طلبات للجان التخطيط لاستصدار تصاريح بربط البيوت للكهرباء".

من جهة أخرى، رأى أنه "هناك تمييزا صارخا في إسرائيل وهنالك إجحافا وظلما بحق العرب في إسرائيل وإنقاصا من حقوقهم ومن مواطنتهم".

المصدر: "مكان"