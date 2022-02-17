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الخصاونة: سيتم التصدي لأي محاولات إسرائيلية لتغيير الوضع في القدس

أخبار العالم العربي

الخصاونة: سيتم التصدي لأي محاولات إسرائيلية لتغيير الوضع في القدس
Globallookpress
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قال رئيس الوزراء الأردني، بشر الخصاونة، إنه سيتم التصدي لأي محاولات إسرائيلية لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس.

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وأكد، خلال لقاء وجهاء وفعاليات شعبية ورسمية في محافظة الكرك، أن الأردن متمسك بثوابته إزاء القضية الفلسطينية والوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.

وقال: "إن الأردن سيتصدى لأي محاولات إسرائيلية لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس".

من جهة أخرى، أكد الخصاونة أن الحكومة ستستمر بتثبيت أسعار المشتقات النفطية للشهرين الحالي والمقبل، رغم الارتفاع الكبير لأسعار النفط عالميا.

المصدر:  وسائل إعلام أردنية

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