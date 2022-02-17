صحيفة "القدس" نقلا عن مصادر: "حماس" وإسرائيل تؤكدان عدم نيتهما التصعيد في الشيخ جراح

أكدت مصادر مصرية مطلعة، أن "حماس" وإسرائيل أكدتا خلال اتصالات ورسائل مع الجهات المختصة في القاهرة بأنهما غير معنيتين بالتصعيد في الشيخ جراح.

إقرأ المزيد

وقالت المصادر في حديث لصحيفة "القدس"، إن مسؤولي الجهات الأمنية الإسرائيلية الذين يتواصلون مع المسؤولين في المخابرات المصرية، أكدوا أنه يجري التعامل مع الأحداث في الشيخ جراح بمنتهى الدقة والمسؤولية، منعا لأي تصعيد، وأنهم لن يسمحوا بعودة الأوضاع إلى ما كانت عليه سابقا.

وأشارت المصادر المصرية، إلى أن الجهات الأمنية الإسرائيلية أكدت في رسائلها أنها معنية بحالة الهدوء على مختلف الجبهات، ولن تسمح لأي من أعضاء الكنيست أو غيرهم بتوتير الأجواء مجددا، ولا يوجد الآن أي نوايا للتصعيد؟

وأضافت أن حركة حماس أكدت للمسؤولين المصريين التزامها بحالة الهدوء، وأنها غير معنية بالدخول في جولة تصعيد جديدة، لكنها أكدت "في حال تمادى الاحتلال في عدوانه وتوسعت رقعة الأحداث في الشيخ جراح والقدس، فإن فصائل المقاومة ستنظر في خياراتها، ومنها العودة إلى المسيرات الحدودية وتفعيل الأدوات الخشنة، بما في ذلك الإرباك الليلي، للضغط على الاحتلال لوقف عدوانه وإرسال رسائل واضحة بأن المقاومة لن تتخلى عن أهالي القدس والضفة، وأن فلسطين بقعة جغرافية موحدة لا يمكن للاحتلال أن يسمح له باستباحة منطقة على حساب أخرى".

وأشارت المصادر، إلى أن قيادة جهاز المخابرات المصرية، تسعى من خلال اتصالاتها مع جميع الأطراف، للإبقاء على حالة الهدوء، وعدم توتير الأجواء التي يمكن أن تجر الأوضاع إلى مواجهة جديدة تزيد من تعقيدات المشهد.

المصدر: "القدس"