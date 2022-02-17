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السعودية تسجل تراجعا ملموسا بإصابات كورونا

أخبار العالم العربي

السعودية تسجل تراجعا ملموسا بإصابات كورونا
AP
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سجلت السعودية، اليوم الخميس، تراجعا ملموسا في إصابات فيروس كورونا اليومية، بعد أن سجلت أمس الأربعاء 1793 إصابة جديدة.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم عن تسجيل 1569 حالة إصابة جديدة بكورونا في البلاد، ليصبح إجمالي الإصابات منذ تفشي الجائحة في المملكة 735958 إصابة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 2847 حالة تعاف جديدة، ليصبح الإجمالي 704896 حالة.

وأكدت الصحة تسجيل حالة وفاة واحدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 8978 حالة وفاة في المملكة.

وأشارت الوزارة إلى أن عدد الحالات الحرجة بلغ 962 حالة.

المصدر: "سبق"

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