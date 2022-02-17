 
مباشر
عاجل
الكرملين: موسكو تراقب الوضع في جنوب شرق أوكرانيا عن كثب وتصرفاتنا ستعتمد على تطور الأوضاع

أمير الكويت يقبل استقالة وزيري الدفاع والداخلية

أخبار العالم العربي

أمير الكويت يقبل استقالة وزيري الدفاع والداخلية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/sew4

صدر مرسوم أميري اليوم الخميس بقبول استقالة وزير الدفاع الكويتي الشيخ حمد جابر العلي ووزير الداخلية الشيخ أحمد المنصور.

إقرأ المزيد
الكويت.. استقالة وزيري الدفاع والداخلية اعتراضا على
الكويت.. استقالة وزيري الدفاع والداخلية اعتراضا على "تعسف مجلس الأمة"

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا