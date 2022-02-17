أمير الكويت يقبل استقالة وزيري الدفاع والداخلية

تاريخ النشر:17.02.2022 | 11:05 GMT | أخبار العالم العربي
صدر مرسوم أميري اليوم الخميس بقبول استقالة وزير الدفاع الكويتي الشيخ حمد جابر العلي ووزير الداخلية الشيخ أحمد المنصور.
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