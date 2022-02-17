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السلطات الإسرائيلية تنصب كاميرات مراقبة في حي الشيخ جراح بالقدس

أخبار العالم العربي

السلطات الإسرائيلية تنصب كاميرات مراقبة في حي الشيخ جراح بالقدس
Globallookpress
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قامت إدارة البلدية الإسرائيلية في القدس بنصب خمس كاميرات مراقبة متطورة أخرى في حي الشيخ جراح وذلك بالتنسيق مع الشرطة وبعد إجراء جولة ميدانية في الحي.

وكشفت البلدية أن عملية تركيب هذه الكاميرات تهدف إلى "رصد ومراقبة أحداث استثنائية ومنع وقوعها هذا بالإضافة إلى الحفاظ على النظام والأمن في حي الشيخ جراح".

وهذه الكاميرات تنضم إلى عدد آخر من الكاميرات التي كانت قد نصبتها الشرطة الإسرائيلية في المنطقة.

وكانت صدامات وقعت هذا الأسبوع في حي الشيخ جراح بالقدس بين فلسطينيين ومستوطنين على خلفية إعلان رئيس حزب "القوة اليهودية" المتطرف إيتمار بن غفير، أنه سيفتح مكتبه البرلماني في أحد البيوت التي استولى عليها المستوطنون في الحي. 

المصدر: هيئة البث الإسرائيلي "مكان"

 

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