السعودية.. ضبط أكثر من 15 مليون حبة كبتاغون منذ بداية العام

تمكنت أجهزة مكافحة المخدرات وغيرها من الهيئات والإدارات السعودية من منع تهريب وترويج نحو 15.918.517 حبة مخدرة منذ بداية 2022.

وأفادت صحيفة "الوطن" السعودية بأنه الضبط كان بمعدل يصل إلى 338.691 حبة يتم إحباطها يوميا.

من جانب آخر، أوضحت أكثر المخدرات التي يتم ضبطها في عدد من مدن المملكة، تتمثل في حبوب الكبتاغون وكذلك الحشيش المخدر ومادة الميثامفيتامين.

وسجلت الجهات الأمنية إحباط تهريب ما يعادل 8642 كيلوغراما من الحشيش المخدر منذ بداية العام 2022.

المصدر: صحيفة "الوطن" السعودية