الأردن.. إحباط تهريب كميات غير مسبوقة من المنشطات الجنسية

أحبطت الجمارك الأردنية تهريب كميات كبيرة من الحبوب والمنشطات الجنسية منتهية الصلاحية والسجائر الإلكترونية يقدر عددها بمئات الآلاف.

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ونقلت وكالة الأنباء الأردنية عن مدير جمرك العقبة جمار أحمد العكاليك، أن كوادر المركز تمكنت من ضبط مهربات متنوعة كانت مخبأة في حاوية تم الإفصاح عن محتواها بأنها مواد غذائية.

وأوضح أن المهربات تحوي كمية كبيرة من حبوب ومنشطات جنسية منتهية الصلاحية بعدد إجمالي يعادل 546 ألف حبة، و510 آلاف سيجارة إلكترونية، إضافة إلى 20500 ألف حبة بود "رأس السيجارة الإلكترونية".

وأشار العكاليك إلى أن ضبط المهربات تم بناء على "معلومات استخباراتية للجمارك"، الأمر الذي أفضى إلى الاشتباه بتلك الحاوية ليصار إلى معاينتها بأرض الواقع عبر الأشعة.

المصدر: وكالة الأنباء الأردنية