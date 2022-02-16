سفير إسرائيل لدى المنامة: الرياض تتابع باهتمام متزايد إرساء العلاقات البحرينية الإسرائيلية

أشار سفير إسرائيل لدى البحرين إيتان نائية إلى "اهتمام الرياض" بإرساء العلاقات بين تل أبيب والمنامة، لافتا إلى أن إسرائيل ستشهد مزيدا من التطبيع في المنطقة.

وفي حديث لإذاعة الجيش الإسرائيلي، أعرب نائية عن تفاؤله حيال زيارة رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينيت إلى البحرين.

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وقال إن "الزيارة كانت ناجحة جدا وأثارت روحا دافئة في كل مراحلها".

وأضاف: "السعوديون يتابعون باهتمام متزايد توثيق العلاقات مع البحرين، وأنا أؤمن بأننا سنشهد المزيد والمزيد من الترابطات المثيرة مستقبلا، وليس إجباريا مع السعودية فقط".

المصدر: I24