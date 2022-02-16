مصر.. النائب العام يأمر بفحص قضايا الهجرة غير الشرعية على مستوى البلاد

أمر النائب العام المصري مكتبه الفني وإدارة التعاون الدولي بفحص قضايا الهجرة غير الشرعية على مستوى الجمهورية، والنظر في مواقف المتهمين فيها وإعداد تقارير وإحصاءات مفصلة عنها.

وتهدف هذه الخطوة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن تلك القضايا والمتهمين فيها وستعلن النيابة العامة عن نتائج الفحص فور انتهائه.

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وكانت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام رصدت بمواقع التواصل الاجتماعي شكاوى متداولة من المواطنين عن تكرار حبس المتهمين في قضايا الهجرة غير شرعية على مستوى الجمهورية، فأعدت تقريرا تحليليا بما أسفرت عنه نتائج الرصد.

المصدر: RT