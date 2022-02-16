السعودية تدرس تغيير نظام العمل إلى 4 أيام عمل و3 عطلة أسبوعيا (فيديو)
Gettyimages.ru
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/serd
أعلنت السعودية أنها تدرس تغيير نظام العمل في المملكة إلى 4 أيام عمل مقابل 3 إجازة أسبوعيا، وذلك لجذب الاستثمار وخلق فرص عمل جديدة.
وقال وزير الموارد البشرية السعودي أحمد الراجحي في مؤتمر صحفي: "ندرس تغيير نظام العمل إلى 4 أيام عمل و3 أيام إجازة أو 4 أيام ونصف عمل مقابل يومين ونصف يوم إجازة في الأسبوع، لتكون المملكة جاذبة للمستثمرين وخلق فرص عمل".
وزير الموارد البشرية السعودي: ندرس تغيير نظام العمل إلى 4 أيام عمل و3 ايام إجازة أو 4 أيام ونص مقابل يومين ونص يوم إجازة في الإسبوع لتكون المملكة جاذبة للمستثمرين وخلق فرص عمل— خالد بن ثاني (@k_b_th) February 16, 2022
تصريح رائع وجميل♥️🇸🇦 pic.twitter.com/r4AAxGlWcF
المصدر: RT
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.