 
مباشر

عقيلة صالح: حل الأزمة يجب أن يكون ليبياً

أخبار العالم العربي

عقيلة صالح: حل الأزمة يجب أن يكون ليبياً
parliament.ly
عقيلة صالح: حل الأزمة يجب أن يكون ليبي ليبي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/seq5

بحث رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح مع مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ستيفاني ويليامز، مستجدات العملية السياسية.

وذكر المكتب الإعلامي أن عقيلة صالح أكد للمستشارة الأممية أن حل الأزمة الليبية يجب أن يكون ليبي ليبي دون تدخلات أجنبية.

وشدد على أن مجلس النواب قادر على العمل على المصالحة الوطنية الشاملة بالتعاون مع المجلس الرئاسي وكافة الأطراف، بالإضافة إلى دعم كافة الجهود في هذا المسار.

وأكد صالح أن المرحلة الحالية تقتضي وجود حكومة تعمل لكل الليبيين لتوفير الخدمات لكافة المواطنين من كل ربوع ليبيا دون إقصاء أو تهميش لفئة دون أخرى أو مدينة دون الأخرى، بحسب المكتب الإعلامي لمجلس النواب.

المصدر: RT

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا